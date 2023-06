Adidas anuncia coleção com versões em NFT da linha de tênis Campus 00s

A Adidas Originals, linha de roupas casuais da marca esportiva alemã, anunciou na última terça-feira, 13, uma parceria com o artista digital Victor Langlois, conhecido como FEWOCiOUS, para criar uma coleção de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). O jovem de 20 anos é considerado um dos principais membros de uma crescente comunidade de artistas voltados para a Web3.

FEWOCiOUS construiu uma reputação pelo seu estilo lúdico, estética ousada e abordagem profundamente pessoal, contando sua história de vida e experiência como um jovem transgênero através de seu trabalho. A parceria está vinculada ao lançamento da edição limitada de uma coleção de NFTs no dia 22 de junho pelo marketplace OpenSea.

“Este é um dos projetos mais longos em que já trabalhei e manter as coisas em segredo é tão difícil que só quero gritar aos quatro ventos! Eu realmente acredito no futuro da moda e calçados e na interseção do digital e do físico, e estou muito animado para que vejam esse mundo e que todos façam parte dessa jornada comigo”, disse FEWOCiOUS em um post no Twitter.

I AM SO EXCITED TO ANNOUNCE MY FIRST COLLABORATION WITH @ADIDASORIGINALS 👟🕺🎨

This is truly a dream come true!! 🥺❤️ I can’t wait for you to hold them and wear them!!!

Dropping June 22nd. Info at https://t.co/wSkzEAouRZ pic.twitter.com/FMGl1p4GRq

— FEWOCiOUS (@fewocious) June 13, 2023