Ações de empresas de cripto despencam nos EUA após queda generalizada do setor

As ações de diversas empresas de criptomoedas negociadas na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, são vistas por investidores como uma forma de ganhar uma exposição indireta aos ativos digitais, o que gera benefícios e desvantagens. E, nos últimos dias, essas desvantagens ficaram evidentes, com o grupo acumulando fortes perdas no mercado.

Na última segunda-feira, 10, os papéis de companhias que atuam no mercado cripto sofreram quedas intensas, acompanhando as perdas significativas e generalizadas no mercado de criptomoedas. Diversos ativos chegaram a registrar os menores preços em meses, impactando as ações.

Um dos destaques negativos do dia foi a Strategy, antiga MicroStrategy. A empresa de software se tornou a maior detentora institucional de bitcoin nos últimos anos, e o seu desempenho tem se correlacionado cada vez mais com o ativo. Em meio à forte queda do bitcoin, as ações da companhia chegaram a cair mais de 10% em 24 horas.

O desempenho foi semelhante ao da Coinbase, a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos. Os papéis da companhia chegaram a registrar uma perda de mais de 9% na última segunda-feira. Além disso, as chamadas mineradoras de criptomoedas também ficaram entre os destaques negativos.

A MARA, uma das maiores mineradoras de bitcoin do mundo, acumulou uma desvalorização de mais de 10%, assim como a Hive Digital. Já as mineradoras Riot Platforms e CleanSpark tiveram perdas menores, de 5% e 3%, respectivamente.

As ações dessas companhias chegaram a ensaiar uma recuperação nesta terça-feira, 11, com altas sinalizando que as quedas na véspera podem ter sido excessivas, criando uma oportunidade favorável de investimento para aqueles que ainda têm uma visão positiva sobre o setor no médio e longo prazo.

Foi o caso da Ark Invest, uma das principais gestoras de investimento em tecnologia dos Estados Unidos. A empresa, liderada por Cathie Wood, reportou um investimento de US$ 14 milhões em ações da Coinbase após uma sequência de vendas de participações na empresa.

Ao mesmo tempo, o desempenho desses papéis no acumulado do mês de março segue negativo. A Coinbase acumula uma perda de mais de 20% no período, enquanto a Strategy registra uma desvalorização superior a 15%, reforçando a dependência dos papéis de um ambiente favorável no mercado de criptomoedas.

