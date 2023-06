5 setores que serão diretamente afetados pela inteligência artificial

Ao longo da história, a humanidade desenvolveu tecnologias que facilitaram a sua vida. A começar pela roda, agora é a vez da inteligência artificial, ou IA. Com a Lensa e o ChatGPT entre as mais famosas, as ferramentas de IA estão chegando para ficar e podem representar uma vantagem competitiva interessante para quem souber dominar este tipo de tecnologia.

Descubra como o mercado financeiro se beneficia da IA na análise de dados e tomada de decisões de investimento. Explore as experiências personalizadas oferecidas pela IA em serviços como Spotify e Netflix. Entenda como a escrita automatizada e os chatbots revolucionam a interação com os usuários. Por fim, conheça as aplicações da IA na educação. Não perca essa visão abrangente sobre o futuro da Inteligência Artificial e o mundo financeiro.

