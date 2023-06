Google lança cursos gratuitos para ajudar usuários a criar inteligência artificial

O Google Cloud, serviço do gigante de tecnologia para computação em nuvem, lançou recentemente uma página de cursos online gratuitos destinados a ensinar os fundamentos dos sistemas de inteligência artificial generativa, além de fornecer uma introdução ao ambiente de desenvolvimento do Generative AI Studio, criado pela empresa.

Os sistemas de IAs generativas se tornaram uma indústria global desde o lançamento do sistema ChatGPT, da OpenAI, em novembro de 2022. Desde então, empresas como Microsoft, Google, Amazon, Baidu e inúmeras outras do setor de tecnologia procuraram capitalizar o fervor público por grandes modelos de linguagem e geradores de imagem.

O novo projeto do Google Cloud compreende nove módulos separados, incluindo cursos introdutórios em inteligência artificial generativa, modelos de linguagem grande, IA responsável, geração de imagem e Generative AI Studio. Também leva os alunos a um mergulho mais profundo em conceitos importantes de IA generativa, como arquitetura codificador-decodificador, mecanismo de atenção, modelos transformadores e BERT e como criar modelos de legendas de imagens.

As aulas terminam com uma "missão" com laboratórios e tarefas cronometradas, que os alunos podem concluir para ganhar uma insígnia de Generative AI Explorer–Vertex AI. De acordo com o Google Cloud, os cursos devem fornecer uma introdução suficiente ao tema da inteligência artificil generativa para ensinar aos usuários os fundamentos e colocá-los no caminho para criar, treinar e implantar seus próprios modelos fundamentais.

“Este caminho de aprendizagem orienta você através de uma coleção selecionada de conteúdo sobre produtos e tecnologias de IA Generativa, desde os fundamentos dos Grandes Modelos de Linguagem até como criar e implantar soluções de IA generativa no Google Cloud", destacou a empresa em um comunicado.

Inteligência artificial e criptomoedas

Os modelos de inteligência artificial generativa se tornaram um pilar nos setores de criptomoedas e blockchain recentemente. Embora seus casos de uso como bots de negociação e assistentes de gerenciamento de dados estejam bem documentados, o ChatGPT e outros modelos também têm sido usados como condutores educacionais.

De acordo com pesquisadores do Blockchain Research Lab em Hamburgo, Alemanha, a proliferação do ChatGPT e sistemas de inteligência artificial similares pode ser um fator contribuinte para a contínua ascensão na adoção global de criptomoedas, graças à sua capacidade de explicar conceitos complexos para o público em geral.

