5 respostas rápidas e objetivas para entender o Drex, a nova moeda digital do Banco Central

O Banco Central do Brasil está desenvolvendo o Drex, sua própria moeda digital que tem previsão de lançamento para o fim de 2024. A moeda, que funcionará como um "real digital", tem foco no atacado e grandes instituições financeiras como BTG Pactual, Itaú e Santander já participam dos testes do projeto piloto.

A intenção do Drex é servir como uma plataforma que irá modernizar o sistema financeiro através da tecnologia blockchain, permitindo transações programáveis e transparentes com o uso dos contratos inteligentes.

Descubra como o Drex vai funcionar e saiba as respostas para as cinco principais perguntas sobre o Drex no vídeo:

