4 destaques do Especial: Real Digital para ficar por dentro da nova era da economia

O Banco Central está desenvolvendo o Drex, a nova moeda digital brasileira. Recentemente, a EXAME realizou o Especial: Real Digital para discutir os desafios da implementação do Drex e os seus reais benefícios. Dentre os quatro temas de maior destaque, a palavra “atômica” apareceu diversas vezes. Mas o que ela tem a ver com o Drex? Clique no vídeo e acompanhe as informações completas:

