Melhores opções de fone Bluetooth para a Black Friday 2023

Investir nos melhores fones de ouvido é a melhor opção para quem gosta de ouvir música, um bom podcast ou assistir a vídeos sem incomodar as pessoas. Por isso, fizemos uma lista com vários modelos e marcas, como Samsung, JBL e Xiaomi, de fone Bluetooth melhor custo-benefício.

A seleção traz os melhores fones Bluetooth, levando em consideração as suas funcionalidades e o preço. Qualidade do som, ergonomia, autonomia da bateria, conectividade, design, entre outros recursos. Ou seja, o melhor custo-benefício para você.

Lançado em 2021, o Galaxy Buds 2 traz bom acabamento, ótima qualidade de som e conforto. Ou seja, um conjunto equilibrado. O Buds 2 pode ser considerado um dos fones TWS mais avançados da Samsung e está na nossa lista de melhores fones Bluetooth custo-benefício.

O Buds 2 tem cancelamento ativo de ruído, função 360 Audio com tecnologia Dolby Head Tracking™. Bateria de longa duração com até 5 horas de reprodução e um total de 20 horas com o estojo. Leve, o Buds 2 tem ponteiras de silicone - ideal para a prática de exercícios sem se preocupar se o fone vai ficar saindo.

Prós e contras do Galaxy Buds 2

Prós

Som equilibrado

Conforto no encaixe no ouvido

Boa captação de áudio

Contras

Alguns recursos, como a assistente Bixby, só funcionam com smartphones Samsung

Não tem proteção contra água

Cancelamento ativo de ruído deixa a desejar

A Xiaomi manteve o design do AirDots no AirDots 2 e fez melhorias nos graves para deixar o som melhor. A função cancelamento de ruídos está presente, mas não funciona quando o usuário ouve músicas. O AirDots 2 é mais popular, por isso está na nossa lista de fone Bluetooth melhor custo-benefício.

O AirDots 2 traz o modo gamer, que reduz a latência e permite que jogos e vídeos sejam reproduzidos sem atrasos. A bateria do fone dura cerca de 5 horas para reprodução de áudio, além de mais 12 horas com a recarga do estojo. Resumindo, o AirDots 2 é focado no preço.

Prós e contras do Xiaomi Redmi AirDots 2

Prós

Encaixe confortável nos ouvidos

Modo gamer

Melhorias na conectividade

Preço acessível

Contras

Mesmo design da geração anterior

Estojo para recarga sem indicadores de carga

Entrada micro USB no estojo de recarga

Quando falamos em fone Bluetooth melhor custo-benefício, falamos no Galaxy Buds Live. O modelo chama a atenção pelo design, que lembra um caroço de feijão. Conta com cancelamento de ruído ativo, que reduz ruídos externos, mas permite ouvir vozes e anúncios para que o usuário continue atento ao seu redor.

O Buds Live tem drivers de 12mm com som da AKG e graves intensos. A bateria aguenta até 6 horas, mas pode chegar a 21 horas com o estojo. Outro recurso é a assistente de voz Bixby, que permite controlar o smartphone por comando de voz. Ideal para quem tem celular Samsung e trabalha no ecossistema Galaxy.

Prós e contras do Galaxy Buds Live

Prós

Design ergonômico para melhor encaixe na orelha

Boa qualidade de som, com áudio da AKG

Recursos extras como modo ambiente

Bateria com boa duração e carregamento rápido

Contras

Cancelamento de ruídos deixa a desejar

Alguns recursos, como a assistente Bixby, só funcionam com smartphones Samsung

A JBL é a marca mais conceituada quando o assunto é qualidade do som. Lançado no fim de 2021, o Wave 100 TWS é o primeiro da marca na nossa lista de fone Bluetooth melhor custo-benefício. É um TWS (verdadeiro som estéreo sem fio) e traz uma experiência sonora imersiva, com destaque para os graves.

O Wave 100 TWS é uma boa opção de fone de ouvido de qualidade e barato. Destaques: tecnologia Deep Bass Sound e recurso JBL Dual Connect (os dois lados do fone são independentes). Usa a conexão Bluetooth 5.0. Ponto negativo: baixa autonomia de bateria quando com 5 horas - estojo com mais 15 horas.

Prós e contras do JBL Wave 100TWS

Prós

Qualidade do som: graves profundos

Recurso JBL Dual Connect

Conexão Bluetooth 5.0

Contras

Proteção IPX2 (apenas contra respingos d'água)

Baixa autonomia de bateria

Ausência de controle de volume

Cabo para carregamento muito curto

O AirDots 3 é outro fone de ouvido sem fio da linha Redmi, da Xiaomi, que está na nossa lista de fone Bluetooth melhor custo-benefício. O modelo é sucessor do AirDots 2 e traz melhorias, principalmente na bateria de 7 horas de uso, além do estojo com mais 22 horas de autonomia, e na conexão Bluetooth 5.2.

Leve e confortável, o AirDots 3 tem proteção IPX4 contra água, botões touch nas laterais e sensores que identificam quando se tira os fones das orelhas. Este fone é focado no custo-benefício, e peca na quantidade de recursos disponíveis, como funções de avançar música e volume, e cancelamento passivo de ruídos.

Prós e contras do Xiaomi Redmi AirDots 3

Prós

Bateria com boa autonomia

Conexão Bluetooth 5.2

Confortável para o ouvido

Entrada USB-C para carregamento

Contras

Poucos recursos

Graves medianos

Cancelamento passivo de ruídos

O JBL Live Free NC+ é um fone de ouvido TWS com cancelamento de ruído. Apesar de pequeno, tem ótima potência e qualidade de som, como de costume nos produtos JBL. A bateria aguenta até 7 horas, e o estojo possibilita uma capacidade total de até 21 horas. Tem opção de carregamento rápido e sem fio.

Na nossa lista de fone Bluetooth melhor custo-benefício, o JBL Live Free NC+ conta com sistema Dual Connect+ Sync para emparelhar de forma automática ao seu dispositivo ao abrir o estojo, independente de qual fone pegar primeiro. Possui certificação IPX7 contra água e poeira.

Prós e contras do JBL Live Free NC+

Prós

Boa qualidade do som

Bateria com boa autonomia

Carregamento sem fio

Certificação IPX7 (àgua e poeira)

Cancelamento de ruídos e modo ambiente

Possibilidade de carregar apenas um dos fones

Conexão independente em cada um dos fones

Contras

Volume abaixo do esperado

Cancelamento ativo de ruídos deixa a desejar

Área sensível ao toque pouco funcional

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.