VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil x Irã nesta quarta

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei estreia nesta quarta-feira, 10, na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O primeiro desafio da equipe comandada por Bernardinho será diante da República Islâmica do Irã, em Brasília.

A partida abre a campanha do Brasil na competição, que reúne algumas das principais seleções do mundo. Além dos iranianos, a equipe brasileira enfrentará Bélgica, Sérvia e Argentina na primeira semana do torneio.

O Brasil chega embalado pela campanha da temporada passada. Em 2025, a seleção voltou ao pódio da VNL após quatro anos ao conquistar a medalha de bronze.

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição do ranking mundial, atrás apenas de Polônia e Itália.

Que horas é o jogo do Brasil x Irã na VNL masculina 2026?

O jogo é quarta-feira, 10, às 20h de Brasília.

Onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil hoje?

A partida será transmitida ao vivo no Sportv2, ge tv e VBTV.

Brasil e República Islâmica do Irã já se enfrentaram sete vezes pela Liga das Nações de Vôlei. A seleção brasileira venceu todos os confrontos disputados até aqui. O encontro mais recente aconteceu em 2024, quando o Brasil levou a melhor por 3 sets a 0.

Como funciona a VNL masculina 2026?

Pela segunda vez desde a criação do torneio, a VNL masculina será disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas em sistema de pontos corridos.

Ao fim da etapa classificatória, os oito melhores avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório. A sede do mata-mata será a China, que já tem vaga garantida nas quartas de final por ser o país anfitrião.