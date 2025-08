Brasil conquista o bronze e volta ao pódio da Liga das Nações de vôlei após quatro anos

Depois de perder por 3 sets a 0 no dia anterior para a Polônia, o time de Bernardinho entrou em quadra às 4h da manhã e teve um susto no primeiro set. Apesar de ter sentido o gostinho de estar à frente do placar apertado, sofreu o empate e viu os eslovenos virarem. Com destaque para o ponteiro Mozic — maior pontuador do jogo com 21 pontos — e o oposto T. Stern, que, juntos, foram responsáveis por 11 pontos na primeira etapa, a equipe europeia abriu 1 a 0, fazendo 25 a 23 no Brasil.

Já no segundo set, o Brasil começou melhor e chegou a abrir vantagens de quatro pontos, até que a Eslovênia conseguiu correr atrás e empatar em alguns momentos. Mas, na reta final, os brasileiros voltaram a abrir vantagem no placar e conquistaram o set.

No time de Bernardinho, o maior pontuador em quadra foi o oposto Alan, com 18 pontos. Mas seu irmão, Darlan, também se destacou em momentos decisivos, como no ataque que anotou o último ponto do segundo set, além do ace que carimbou a vitória brasileira no terceiro set, aquele em que o Brasil colecionou erros de saque, mas que conseguiu se recuperar.

O último set, por sua vez, foi de menos erros para os dois lados e o Brasil, que chegou a ter oito pontos de vantagem, fechou o set por 25 a 19.