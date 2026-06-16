Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta terça-feira, 16

A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa da fase de grupos nesta terça-feira, 16, com a estreia de mais oito seleções que integram os grupos I e J. Entre elas está a Argentina, atual campeã do mundo, que chega ao torneio buscando defender o título. Os sul-americanos enfrentam a Argélia, em Kansas, às 22h, de Brasília.

Além dos hermanos, a França também faz sua estreia contra Senegal. A equipe comandada por Didier Deschamps chega como favorita e busca o terceiro troféu de sua história. A bola rola às 16h, de Brasília, em Nova Jersey, e é o jogo que abre a programação.

Outra seleção que faz sua estreia é a Noruega. Comandados por Erling Haaland, os nórdicos querem ir longe no Mundial e terão como primeiro adversário o Iraque, que se classificou na repescagem. O duelo acontece às 19h, de Brasília, em Boston.

Já na madrugada do dia 17, é a vez de acompanhar Áustria x Jordânia. As equipes entram em campo às 1h, de Brasília, em Santa Clara, nos Estados Unidos, abrindo a programação de jogos no dia 17 de junho.

Onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 16

Como baixar o guia completo da Copa da EXAME

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O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.