Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta terça-feira, 16

Os jogos de hoje marcam a estreia das seleções dos grupos I e J; atual campeã, a Argentina enfrenta a Argélia em Kansas; veja que horas e onde assistir

Lionel Messi: astro inicia disputa de seu último Mundial nesta terça-feira, 16 (Buda Mendes/Getty Images)

Lionel Messi: astro inicia disputa de seu último Mundial nesta terça-feira, 16 (Buda Mendes/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de junho de 2026 às 10h30.

A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa da fase de grupos nesta terça-feira, 16, com a estreia de mais oito seleções que integram os grupos I e J. Entre elas está a Argentina, atual campeã do mundo, que chega ao torneio buscando defender o título. Os sul-americanos enfrentam a Argélia, em Kansas, às 22h, de Brasília.

Além dos hermanos, a França também faz sua estreia contra Senegal. A equipe comandada por Didier Deschamps chega como favorita e busca o terceiro troféu de sua história. A bola rola às 16h, de Brasília, em Nova Jersey, e é o jogo que abre a programação.

Outra seleção que faz sua estreia é a Noruega. Comandados por Erling Haaland, os nórdicos querem ir longe no Mundial e terão como primeiro adversário o Iraque, que se classificou na repescagem. O duelo acontece às 19h, de Brasília, em Boston.

Já na madrugada do dia 17, é a vez de acompanhar Áustria x Jordânia. As equipes entram em campo às 1h, de Brasília, em Santa Clara, nos Estados Unidos, abrindo a programação de jogos no dia 17 de junho.

Onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 16

Como baixar o guia completo da Copa da EXAME

Clique no link no final da página e salve gratuitamente no seu computador, tablet ou celular a tabela da Copa. Depois disso, você pode imprimir o material ou preenchê-lo digitalmente durante toda a Copa do Mundo, que termina no dia 19 de julho.

O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.

Clique aqui para baixar gratuitamente o guia da Copa do Mundo 2026 EXAME e começar a montar suas previsões para o torneio.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoAgenda de jogosFutebol

Mais de Esporte

Hamilton quebra recorde que a Fórmula 1 não via há 56 anos

Neymar fora da Copa do Mundo? Brasil pode perder camisa 10 em fase decisiva

Quais pilotos ainda não pontuaram na F1 em 2026? Veja a classificação atualizada

Copa do Mundo vê favoritos tropeçarem em 'segunda dos empates'

Mais na Exame

Mundo

G7 amplia pressão sobre Rússia com foco em petróleo e gás

Mercados

Ozivy: primeira caneta de semaglutida brasileira chega às farmácias; veja preços

Marketing

Nike ou New Balance: como a escolha de Endrick pode influenciar sua carreira

Negócios

Eles furaram a bolha das bebidas vegetais. Agora, vão passar dos R$ 300 mi surfando onda wellness