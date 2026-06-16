VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x França nesta quarta

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quarta-feira, 17, para enfrentar a França pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado em Ancara, na Turquia. O Brasil chega embalado após encerrar a etapa de Brasília com quatro vitórias em quatro jogos e liderança da competição, empatado em pontos com o Japão.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália na primeira semana do torneio.

O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.

Que horas é o jogo de vôlei feminino Brasil x França?

Brasil e França se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x França?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Classificação da VNL feminina 2026

Posição Equipe Jogos Vitórias Derrotas Saldo de sets Pontos 1º Brasil 4 4 0 12:4 11 2º Japão 4 4 0 12:4 11 3º Itália 4 3 1 11:4 10 4º República Checa 4 3 1 9:3 9 5º Estados Unidos 4 3 1 9:5 8 6º China 4 3 1 9:6 8 7º Polônia 4 3 1 10:7 7 8º Canadá 4 2 2 9:7 7 9º Países Baixos 4 2 2 7:6 6 10º Bélgica 4 2 2 8:10 5 11º Turquia 4 2 2 7:9 5 12º Sérvia 4 1 3 7:9 5 13º Alemanha 4 1 3 5:10 4 14º França 4 1 3 7:11 3 15º Ucrânia 4 1 3 6:11 3 16º Bulgária 4 1 3 4:9 3 17º Tailândia 4 0 4 4:12 2 18º República Dominicana 4 0 4 3:12 1

PJ = partidas jogadas; Vitórias = jogos vencidos; Derrotas = jogos perdidos; Saldo de sets = sets vencidos e perdidos; Pontos = pontuação na classificação.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

17 de junho — 10h — Brasil x França

18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica

20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China

21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)