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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x França nesta quarta

Após fechar a primeira semana com 100% de aproveitamento, seleção brasileira inicia a etapa da Turquia diante da França pela Liga das Nações

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 05h32.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quarta-feira, 17, para enfrentar a França pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado em Ancara, na Turquia. O Brasil chega embalado após encerrar a etapa de Brasília com quatro vitórias em quatro jogos e liderança da competição, empatado em pontos com o Japão.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália na primeira semana do torneio.

O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.

Que horas é o jogo de vôlei feminino Brasil x França?

Brasil e França se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x França?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Classificação da VNL feminina 2026

PosiçãoEquipeJogosVitóriasDerrotasSaldo de setsPontos
Brasil44012:411
Japão44012:411
Itália43111:410
República Checa4319:39
Estados Unidos4319:58
China4319:68
Polônia43110:77
Canadá4229:77
Países Baixos4227:66
10ºBélgica4228:105
11ºTurquia4227:95
12ºSérvia4137:95
13ºAlemanha4135:104
14ºFrança4137:113
15ºUcrânia4136:113
16ºBulgária4134:93
17ºTailândia4044:122
18ºRepública Dominicana4043:121

PJ = partidas jogadas; Vitórias = jogos vencidos; Derrotas = jogos perdidos; Saldo de sets = sets vencidos e perdidos; Pontos = pontuação na classificação.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 17 de junho — 10h — Brasil x França
  • 18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho
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