VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x França nesta quarta

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 05h32.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quarta-feira, 17, para enfrentar a França pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
O confronto será disputado em Ancara, na Turquia. O Brasil chega embalado após encerrar a etapa de Brasília com quatro vitórias em quatro jogos e liderança da competição, empatado em pontos com o Japão.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália na primeira semana do torneio.
O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.
Brasil e França se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17.
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Saldo de sets
|Pontos
|1º
|Brasil
|4
|4
|0
|12:4
|11
|2º
|Japão
|4
|4
|0
|12:4
|11
|3º
|Itália
|4
|3
|1
|11:4
|10
|4º
|República Checa
|4
|3
|1
|9:3
|9
|5º
|Estados Unidos
|4
|3
|1
|9:5
|8
|6º
|China
|4
|3
|1
|9:6
|8
|7º
|Polônia
|4
|3
|1
|10:7
|7
|8º
|Canadá
|4
|2
|2
|9:7
|7
|9º
|Países Baixos
|4
|2
|2
|7:6
|6
|10º
|Bélgica
|4
|2
|2
|8:10
|5
|11º
|Turquia
|4
|2
|2
|7:9
|5
|12º
|Sérvia
|4
|1
|3
|7:9
|5
|13º
|Alemanha
|4
|1
|3
|5:10
|4
|14º
|França
|4
|1
|3
|7:11
|3
|15º
|Ucrânia
|4
|1
|3
|6:11
|3
|16º
|Bulgária
|4
|1
|3
|4:9
|3
|17º
|Tailândia
|4
|0
|4
|4:12
|2
|18º
|República Dominicana
|4
|0
|4
|3:12
|1
PJ = partidas jogadas; Vitórias = jogos vencidos; Derrotas = jogos perdidos; Saldo de sets = sets vencidos e perdidos; Pontos = pontuação na classificação.