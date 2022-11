Uruguai x Coreia do Sul: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Uruguai e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 10h, no estádio Cidade da Educação, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo Fifa 2022.

AGENDA DE JOGOS DE HOJE: Veja as partidas desta quinta-feira da Copa do Mundo

Classificado em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas, o Uruguai chega para a Copa com elenco formado por jogadores experientes. Estrelas como os atacantes Suárez e Cavani, além do zagueiro Godin, devem jogar sua última copa com a camisa celeste.

Apesar da experiência, a seleção uruguaia conta com novas caras. Destaque para o volante Federico Valverde, campeão da Champions com o Real Madrid na última temporada, além estrela do Flamengo Arrascaeta, campeão da Libertadores.

Do lado oposto, a Coreia do Sul quer mostrar que vai brigar por uma das vagas para as oitavas de final. A equipe coreana, liderada por Son, não possui desfalques confirmados, porém a sua grande estrela é dúvida para a partida.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Uruguai x Coreia do Sul

A partida entre Uruguai x Coreia do Sul, às 10h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Uruguai x Coreia do Sul

A partida entre Uruguai x Coreia do Sul, às 10h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo Uruguai x Coreia do Sul

A partida entre Uruguai x Coreia do Sul pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay, e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

LEIA TAMBÉM: