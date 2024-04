Tempestade inunda aeroporto de Dubai e jogo do time de Neymar é adiado

Uma tempestade atingiu os Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira, 16, provocando estragos em diversos regiões do país.

O temporal inundou a pista do Aeroporto de Dubai, deixando muitos aviões cercados por água. Nas redes sociais, circulam imagens das aeronaves se deslocando pela pista como se estivessem navegando sobre a água.

Segundo a agência Reuters, as operações do aeroporto foram interrompidas por 25 minutos logo no início do dia. As autoridades informaram que mais de 120 mm de chuva foram registrados em um único dia, equivalente à média anual típica no país desértico.

Visuals from Dubai International Airport (DXB) : Dozens of inbound and outbound flights have been cancelled.#airport #rain pic.twitter.com/zq2ylAu8Sn — FL360aero (@fl360aero) April 16, 2024

O que aconteceu com o jogo Al-Hilal x Al Ain ?

Por causa das chuvas intensas, a partida do Al-Hilal contra o Al Ain pela AFC Champions League foi cancelada. O jogo está programado para acontecer no Estádio Hazza bin Zayed, Abu Dhabi, às 13h (no horário de Brasília).

Em suas redes sociais, a equipe comandada por Jorge Jesus informou a decisão de adiar a partida e sua nova data.

"O Al Hilal recebeu nesta terça um comunicado da AFC (Confederação Asiática de Futebol) afirmando que a partida contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, que estava marcado para às 13h, pela ida da semifinal da AFC Champions League, será remarcado e jogado amanhã, quarta-feira (17), às 13h, devido às condições meteorológicas na cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos", declarou o Al Hilal no comunicado.