Jogador leva chicotada após perder final para time de Neymar e Jesus; veja vídeo

Nesta quinta-feira, 11, o Al-Hilal venceu o Al-Ittihad e se consagrou como campeão da Supercopa Saudita, em uma disputa que terminou em 4 a 1, no Estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi.

Embora a derrota seja motivo de tristeza para qualquer time, o fracasso em campo teve uma consequência mais absurda no jogo desta tarde.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta tarde, Hamdallah, atacante do time de Marcelo Gallardo, aparece levando chicotadas de um homem que está nas arquibancadas. Os dois estavam aparentemente discutindo.

De acordo com relatos, o indivíduo que desferiu as chicotadas seria um torcedor do Al-Hilal, o time de Neymar, que acompanhou o jogo das arquibancadas. É, inclusive, a 34ª vitória consecutiva da equipe comandada pelo técnico português Jorge Jesus.

Hamdallah parece ter ouvido provocações à distância, se aproximou e lançou água na direção do torcedor, que reagiu imediatamente com a agressão.

E la nas Arabias o jogador do Al Ittihad após perder a final da Supercopa, tomou CHIBATADA! Que doideira... pic.twitter.com/jDICGYezUH — Diário de Torcedor (@DiarioGols) April 11, 2024

O zagueiro brasileiro Luiz Felipe, colega de equipe do atacante, estava próximo. Hamdallah precisou ser contido por outras pessoas presentes no campo. Tanto o Al-Ittihad quanto o atacante ainda não se pronunciaram sobre o incidente.

Segundo informações de veículos sauditas, o torcedor foi detido e entregue às autoridades de segurança de Abu Dhabi. O Al-Ittihad foi derrotado por 4 a 1 pelo rival Al-Hilal e acabou ficando com o vice-campeonato da Supercopa Saudita.