Real Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09h18.
O Real Madrid recebe o Villarreal neste sábado, 4 de outubro, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada de La Liga. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Disney+.
Nesta etapa do Campeonato Espanhol, os merengues tentam se recuperar após serem derrotados pelo rival Atlético de Madrid por 5 a 2 na última rodada. A situação crítica fez o time de Xabi Alonso perder a liderança. Agora, os blancos conta com 18 pontos, um a menos que o rival Barcelona, e estão em 2º lugar.
Por outro lado, o Villarreal demonstra grandes expectativas para a partida, pois vem de três vitórias consecutivas em La Liga. O "Submarino Amarelo" faz uma boa campanha e está na 3ª posição, com 16 pontos, com chance de ultrapassar o Madrid na rodada.
