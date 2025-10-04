Esporte

Real Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

A partida entre Real Madrid e Villarreal é válida pela oitava rodada de La Liga.

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09h18.

O Real Madrid recebe o Villarreal neste sábado, 4 de outubro, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada de La Liga. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Disney+.

Nesta etapa do Campeonato Espanhol, os merengues tentam se recuperar após serem derrotados pelo rival Atlético de Madrid por 5 a 2 na última rodada. A situação crítica fez o time de Xabi Alonso perder a liderança. Agora, os blancos conta com 18 pontos, um a menos que o rival Barcelona, e estão em 2º lugar.

Por outro lado, o Villarreal demonstra grandes expectativas para a partida, pois vem de três vitórias consecutivas em La Liga. O "Submarino Amarelo" faz uma boa campanha e está na 3ª posição, com 16 pontos, com chance de ultrapassar o Madrid na rodada.

Prováveis Escalações:

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):

  • Courtois;
  • Carvajal, Militão, Huijsen e Carreras;
  • Tchouameni, Valverde (Ceballos) e Arda Guler (Bellingham);
  • Mastantuono, Vinicius Júnior e Mbappé.

Villarreal (Técnico: Marcelino Toral):

  • Tenas;
  • Mouriño, Rafa Marin, Renato Veiga e Pedraza;
  • Santi Comesaña (Partey), Pape Gueye e Dani Parejo;
  • Buchanan, Mikautadze, Pépé.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje pela La Liga?

O jogo entre Real Madrid e Villarreal, neste sábado, 4 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming ESPN e Disney+.

