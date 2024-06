Suíça x Itália: onde assistir e horário do jogo pela Eurocopa

A Suíça e Itália se enfrentam nesta quinta-feira, 27 de junho, às 13h, no Olímpico de Berlim (Alemanha), em uma partida válida pelas oitavas de final da Eurocopa. O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo, SporTV e Globoplay.

Já nas oitavas, Suíça e Itália prometem um embate acirrado neste domingo. Os suíços seguem invictos e contam com nomes experientes no time, como Xhaka, Embolo e Duah. A Itália, por sua vez, chegou até essa fase da Eurocopa com a corda no pescoço: depois do empate contra a Croática, a seleção precisa de uma boa vitória para avançar no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo Suíça x Itália hoje pela Eurocopa?

Como assistir online o jogo Suíça x Itália hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.