Sorteio da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira: onde assistir ao vivo e horário

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontecerá nesta terça-feira, às 10h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Durante o evento, serão definidos os confrontos, os mandos de campo e o chaveamento até a grande final.

Após a disputa de 92 equipes (12 delas iniciando a partir da terceira fase), apenas oito times seguem na luta pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Entre os classificados, o Athletico é o único time que não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez que uma equipe da Série B chegou às quartas de final da Copa do Brasil foi em 2020, com Cuiabá e América-MG.

Quatro clubes estão na competição desde a primeira fase (Athletico, Atlético-MG, Fluminense e Vasco), enquanto outros quatro ingressaram diretamente na terceira fase (Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro).

Assim como no sorteio das oitavas de final, os times não serão separados em potes, o que significa que não há restrições para os confrontos. A principal mudança para este sorteio das quartas de final será a definição do chaveamento dos times até a final.

Que horas começa e onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira, 12, às 10h, e será transmitido pelo canal da CBF no YouTube e pelo Sportv.

Quando começa a próxima fase da Copa do Brasil?

Os jogos das quartas de final estão programadas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

27 de agosto e 11 de setembro; Semifinais: 5 e 19 de outubro;

5 e 19 de outubro; Final: 2 e 9 de novembro.

Premiação

Os clubes que avançaram às quartas de final da Copa do Brasil garantiram uma cota de R$ 4.740.750. Confira as premiações previstas para as equipes que conquistarem a vaga nas semifinais e na final: