Libertadores volta hoje: veja onde assistir aos jogos de ida dos brasileiros

Na noite desta terça-feira, 12 de agosto, dois clubes brasileiros entram em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, em busca de uma vaga nas quartas de final. O Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield, enquanto o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, ambos com a missão de avançar no torneio.

Fortaleza x Vélez Sarsfield

A primeira partida do dia será no estádio Castelão, em Fortaleza, às 19h (horário de Brasília), com a transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Fortaleza chega com um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, mas terá pela frente uma equipe argentina experiente na competição internacional. A missão dos cearenses é manter a boa fase e garantir a vitória em casa para seguir firme na busca por uma vaga entre os oito melhores da Libertadores.

Jogo: Fortaleza x Vélez

Quando: Terça, 12 de agosto

Onde: Castelão

Horário: 19 horas (de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Disney +

Atlético Nacional x São Paulo

Às 21h30 (de Brasília), o São Paulo, comandado por Hernán Crespo, entra em campo no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, para enfrentar o Atlético Nacional. O tricolor paulista vem embalado por cinco vitórias consecutivas no campeonato brasileiro e está invicto nas seis partidas que disputou na Libertadores até o momento.

Jogo: Atlético Nacional x São Paulo

Quando: Terça, 12 de agosto

Onde: Atanasio Girardot

Horário: 21h30 (Brasília)

Onde assistir: Paramount +

Do outro lado, o Atlético Nacional, vice-líder do Campeonato Colombiano, chega ao confronto com um ótimo retrospecto, tendo perdido apenas uma das últimas nove partidas. A equipe comandada por Javier Gandolfi tem sido forte em casa, e a torcida local espera ajudar os colombianos a avançarem para a próxima fase.

Ao longo da história, os dois times já se enfrentaram 12 vezes em competições oficiais. O São Paulo leva vantagem no retrospecto, com cinco vitórias, contra quatro do Atlético Nacional e três empates. No Morumbi, o São Paulo venceu quatro das seis partidas contra os colombianos, mas no Atanasio Girardot o retrospecto favorece o time da casa, que venceu três vezes, com dois empates e uma derrota para o Tricolor.

Jogos da Libertadores nesta semana

Além de Fortaleza e São Paulo, a Libertadores segue com outros grandes confrontos. Na quarta-feira, 13 de agosto, o Flamengo recebe o Internacional no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em mais um duelo decisivo entre gigantes do futebol brasileiro. O jogo terá transmissão pela Globo, ESPN e Disney+.

Jogo: Flamengo x Internacional

Quando: Quarta, 13 de agosto

Onde: Maracanã

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo, ESPN e Disney +

Quinta-feira

Os jogos da quinta-feira, 15, também prometem fortes emoções. O Botafogo recebe a LDU no estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília), com transmissão pela Paramount+. Já o Universitario, do Peru, enfrenta o Palmeiras no estádio Monumental de Lima, às 21h30 (de Brasília), também com transmissão pela ESPN e Disney+.

Com jogos decisivos e grandes clubes em campo, a Libertadores promete movimentar os fãs de futebol em todo o Brasil.

Botafogo x LDU

Jogo: Botafogo x LDU

Quando: Quinta, 14 de agosto

Onde: Nilton Santos

Horário: 19 horas (de Brasília)

Onde assistir: Paramount +

Universitario x Palmeiras