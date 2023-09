Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians; treinador estreia contra o São Paulo pelo Brasileirão

Mano Menezes, de 61 anos, acaba de assumir o cargo de técnico do Sport Club Corinthians Paulista. A contratação foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 28, pelo clube, um dia após a demissão de Vanderlei Luxemburgo.

Em um comunicado, o Corinthians informou que o contrato de Mano tem duração de pelo menos dois anos, até o fim de 2025. Nesta nova fase com o clube, o treinador terá também Sidnei Lobo como auxiliar.

O treinador fará sua estreia neste sábado, 30, em uma partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão. A chegada de Mano ocorre em um momento delicado para o time, com desempenho insatisfatório e críticas dos torcedores. Além de outras questões internas que resultaram na saída de Luxemburgo da liderança do time.

Para a próxima partida, Mano Menezes deve começar o primeiro treino do elenco já nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

Recomeço com o Corinthians

Esta é a terceira passagem de Mano Menezes no timão. Ele começou no Corinthians na série B, em 2008. No ano seguinte, o elenco venceu o Paulistão e a Copa do Brasil sob a sua gestão. Mais tarde, em meados de 2010, Mano deixou o clube para atuar na Seleção Brasileira.

Por outro lado, ele retornou em 2014 para a reformulação da equipe, o que contribuiu para que o Corinthians conquistasse o título brasileiro, tendo Tite como técnico.

Durante essas passagens, Mano acabou deixando sua marca no Corinthians. Ele é o terceiro técnico com mais jogos no time, 248, atrás apenas de Oswaldo Brandão, 435, e Tite, 378. O treinador acumula 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas.

Anteriormente, Mano Menezes atuava como técnico do Internacional, mas foi demitido em julho.

Onde assistir São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão

O jogo deste sábado entre São Paulo x Corinthians terá transmissão ao vivo na Premiere, às 18h30.