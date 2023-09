Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado, 30, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 25ª quinta rodada do Brasileirão.

No primeiro confronto pós Copa do Brasil, o Flamengo busca se reabilitar na competição. A equipe empatou com o Goiás na última rodada e caiu na tabela para a sétima colocação.

Com a confirmação que Jorge Sampaoli foi demitido do clube, o interino Mario Jorge não tem a disposição o meia Arrascaeta. O jogador, que atuou no jogo contra o São Paulo, se recupera de uma lesão na coxa.

Já o Bahia precisa vencer para se livrar da zona de rebaixamento. A equipe está na 17ª colocação com 25 pontos e caso vença, pode subir na tabela.

Escalação do Flamengo contra o Bahia

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro

Escalação do Bahia contra o Flamengo

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 21h, entre Flamengo x Bahia terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir online Flamengo x Bahia hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?