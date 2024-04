São Paulo x Cobresal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

São Paulo e Cobresal se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 21h30, no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A partida é pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

Na última rodada, o São Paulo enfrentou o Talleres, da Argentina, em Córdoba, e acabou derrotado por 2 a 1, com gols marcados por Ramiro, Rubén Botta e Luciano. Atualmente ocupando a lanterna do Grupo B, o Tricolor está determinado a conquistar os três pontos nesta partida, visando assim ascender à liderança do grupo.

Para o confronto desta quarta-feira, o técnico Thiago Carpini enfrenta importantes desfalques, uma vez que Lucas, Wellington Rato e Rafinha não estão disponíveis devido a lesões sofridas durante o primeiro tempo do jogo contra o Talleres. No entanto, há a possibilidade de que Calleri seja relacionado.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Cobresal hoje pela Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre São Paulo e Cobresal terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa, Welington; Alisson, Pablo Maia, James Rodríguez; Erick, Ferreira e André Silva (Calleri)

Provável escalação do Cobresal

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; Pituca, João Schmidt e Nonato; Guilherme Augusto, Otero (Pedrinho) e Willian