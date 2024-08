Wilson aumenta vendas de raquetes na China após a histórica medalha de ouro olimpica de Zheng Qinwen

As vendas das raquetes da Wilson Sporting Goods, usada pela jogadora chinesa Zheng Qinwen, que conquistou o primeiro ouro olímpico do país no evento de simples feminino nos Jogos Olímpicos de Verão em Paris, dispararam na loja oficial da marca na plataforma de e-commerce Tmall.

A loja da Wilson recebeu mais de 40.000 consultas de clientes sobre a raquete Pro Staff 97 V14 nas 48 horas após a vitória de Zheng, com os pedidos aumentando mais de 20 vezes, para 3.000, em comparação ao ano anterior, segundo dados do Tmall. A raquete tornou-se o produto de tênis mais vendido na plataforma.

Fundada em 1913, a fabricante norte-americana de equipamentos esportivos Wilson, junto com a canadense Arcteryx e a francesa Salomon, é de propriedade da Amer Sports, que foi comprada por um consórcio de investidores liderado pela gigante chinesa de roupas esportivas Anta Sports em março de 2019 para iniciar sua globalização.

A Amer Sports expandiu sua presença na China após a aquisição, dividindo suas marcas em vestuário com tecnologia incorporada, equipamentos para atividades ao ar livre e raquetes de tênis, com Arcteryx, Salomon e Wilson como seus principais produtos, respectivamente.

Comparada à Arcteryx e à Salomon, a Wilson ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento na China, tendo aberto sua primeira loja em Wuhan em 2021. A empresa sediada em Chicago acelerou sua expansão no país, abrindo lojas em Xangai, Pequim, Shenzhen e outras cidades este ano.

Cada vez mais chineses começaram a praticar tênis, o que provavelmente contribuiu para a rápida expansão da Wilson. Cerca de 20 milhões de pessoas na China praticam o esporte em 2021, equivalente a cerca de 23% do total mundial e o segundo maior número após os EUA, segundo um relatório da Federação Internacional de Tênis. O país asiático tinha 49.767 quadras de tênis, também ocupando a segunda posição no ranking.

A Wilson enfrenta concorrência na China de outras marcas de tênis, incluindo Babolat, Head Sport e Kawasaki Sport, com muitas marcas esportivas e de luxo começando seus negócios no país há muito tempo.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global