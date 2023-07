Santos x Fluminense hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e Fluminense se enfrentam neste sábado, 29, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

A partida entre Santos e Fluminense encontra dois times com sete posições de diferença na tabela. O Tricolor Carioca está na 7ª posição da tabela com 25 pontos e vem de uma derrota de 2 a 0 contra o Coritiba.

Já o Peixe se encontra na 14ª posição, com 17 pontos, após campanha fraca e um empate de 2 a 2 contra o Botafogo e uma derrota de 4 a 1 para o São Paulo..

O Fluminense deve entrar em campo sem Marcelo que deve ser poupado para o jogo contra o Argentino Juniors na terça-feira

O Santos ainda tem uma escalação incerta, principalmente pelo goleiro João Paulo devido a uma inflamação no quadril que o fez ser substituído no último jogo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Fluminense hoje?

O jogo deste sábado às 16h entre Santos e Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Santos x Fluminense online?

A partida será transmitida pela Premiere, que possui transmissão através da Amazon Prime

Quais são os próximos jogos do Santos?

05/08 - Santos x Athletico PR - Brasileirão série A

13/08- Fortaleza x Santos - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

01/08 -Argentino Juniors x Fluminense - Copa Libertadores - Oitava de Final (jogo 1)

05/08- Fluminense x Palmeiras - Brasileirão série A