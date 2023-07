São Paulo anuncia a contratação do meia James Rodríguez; veja salário

O São Paulo anunciou neste sábado, 29, a contratação do meia colombiano James Rodríguez, que teve passagens pelo Real Madrid e pelo Bayern de Munique. O jogador de 32 anos estava livre no mercado após deixar o Olympiacos, da Grécia, em abril.

O jogador chega ao Morumbi sem custo de transferência e com contrato até junho de 2025. "Passei por diferentes continentes e joguei ao lado de craques históricos, grandes equipes do planeta, incluindo o clube mais vencedor do futebol europeu. Mas não poderia deixar de experimentar a sensação de vestir a camisa mais pesada desse lugar mágico. A camisa do clube brasileiro com mais conquistas internacionais. Coisas incríveis acontecem aqui, no Brasil. Forças incríveis acontecem aqui, no São Paulo. Estou pronto para viver. Sou James Rodríguez, sou Tricolor", disse em vídeo de apresentação.

Qual vai ser o salário de James Rodríguez no São Paulo?

Segundo o jornalista esportivo André Hernan, o salário do jogador será de aproximadamente R$ 960 mil, incluindo luvas.

Carreira de James Rodríguez

Rodríguez ganhou destaque com a boa participação na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, levando a Colômbia às quartas de final. Nessa temporada, ele trocou o Mônaco, da França, pelo Real Madrid e assumiu a camisa 10 da equipe.

Na Espanha, teve uma passagem abaixo do esperado, conquistando títulos, mas longe de ser o protagonista do clube. Foram 125 partidas, com 37 gols e 42 assistências, além do bicampeonato da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes e do Campeonato Espanhol. O principal problema do meia foram seguidas lesões, que fizeram ele perder espaço. No Bayern, foram 67 partidas, fez 15 gols e deu 20 assistências.

Números da carreira de James Rodríguez