Noruega x França: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Noruega e França, apontando favoritismo da seleção francesa no jogo desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a França aparece com 51,3% de chance de vitória contra 26,0% da Noruega, enquanto o empate tem 22,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 10,3% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória francesa por 0 a 1 com 8,8%, vitória francesa por 1 a 2 com 9,3%, vitória francesa por 0 a 2 com 7,8% e vitória da Noruega por 1 a 0 com 5,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.