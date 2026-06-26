Esporte

Fase de grupos copa 2026

Noruega x França: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo I

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 12h19.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Noruega e França, apontando favoritismo da seleção francesa no jogo desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a França aparece com 51,3% de chance de vitória contra 26,0% da Noruega, enquanto o empate tem 22,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 10,3% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória francesa por 0 a 1 com 8,8%, vitória francesa por 1 a 2 com 9,3%, vitória francesa por 0 a 2 com 7,8% e vitória da Noruega por 1 a 0 com 5,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Uruguai x Espanha: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Dá para prever o campeão da Copa? Estudo tenta responder quem vai ganhar em 2026

Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta sexta, 26

Haaland x Mbappé: Noruega e França fazem duelo que promete movimentar a Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Uruguai x Espanha: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Casual

Curitiba vira novo spot de restaurantes, segundo o ranking da Casual EXAME

Marketing

Em Cannes, tênis da Adidas para atletas com Down é case de destaque

Negócios

Fábrica gaúcha faz 2 milhões de paçocas por dia e já fatura R$ 117 milhões com festas juninas