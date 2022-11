Argentina vence e avança em primeiro no grupo C; Polônia passa por saldo de gols

O Grupo C da Copa do Mundo do Catar ficou definido. Argentina e Polônia fazem as melhores campanhas e avançam para as oitavas de final. Com esse resultado, oito seleções já estão classificadas para a próxima fase.

Em confronto eletrizante, a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 no estádio 974. A equipe dominou as ações no primeiro tempo, porem os gols só saíram na etapa final. Mac Allister e Julian Alvaréz marcaram para os argentinos.

Mesmo com a derrota, a Polônia se classifica pelo saldo de gols. A equipe venceu a Arábia Saudita por 2 a 0 na última rodada e ficou com 0 de saldo. O México, que disputava a segunda vaga, venceu a Arábia por 2 a 1, ficando com -1 de saldo.

A combinação dos dois resultados classifica os argentinos em 1º lugar, com 6 pontos, e Polônia em 2º, com 4 pontos. A Argentina enfrenta a Austrália no próximo sábado, 16h e a Polônia encara a França, domingo ao 12h.

Quem a Argentina enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em primeiro no grupo, a seleção argentina enfrenta a Austrália, 2ª colocada do Grupo D.

Quem Polônia enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em segundo no grupo, a seleção polonesa enfrenta a França, 1ª colocada do Grupo D.

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final da Copa do Mundo iniciarão no próximo sábado, 3.

