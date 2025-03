Jogos de hoje, domingo, 2 de março, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos decisivos do Paulistão e do Campeonato Carioca, além de duelos importantes na Copa da Inglaterra e no Campeonato Italiano, são os destaques do futebol deste domingo, 2 de março.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, MLS e outras competições ao redor do mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol Feminino

8h - Athletic Bilbao x Real Madrid - DAZN

10h - Eibar x Barcelona - DAZN

14h30 - Madrid CFF x Atlético de Madrid - DAZN

Campeonato Italiano

8h30 - Monza x Torino - Disney+

11h - Bologna x Cagliari - Disney+

11h - Genoa x Empoli - Disney+

16h45 - Milan x Lazio - ESPN e Disney+

Copa da Inglaterra

10h45 - Newcastle x Brighton - ESPN e Disney+

13h30 - Manchester United x Fulham - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Leganés x Getafe - Disney+

12h15 - Barcelona x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Mallorca x Alavés - Disney+

17h - Osasuna x Valencia - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Carioca (Semifinal)

18h - Fluminense x Volta Redonda - Band, Canal GOAT e Premiere

Paulistão (Quartas de final)

18h30 - Corinthians x Mirassol - Record, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

20h45 - Santos x RB Bragantino - CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

Campeonato Catarinense (Quartas de final)

19h - Criciúma x Joinville - FCF TV (YouTube)

Campeonato Gaúcho (Quadrangular da Permanência)

16h - Avenida x São José - ge.globo (RS) e GZH (YouTube)

19h - Pelotas x Brasil de Pelotas - ge.globo (RS) e GZH (YouTube)

MLS

19h - Vancouver Whitecaps x Los Angeles Galaxy - Apple TV+

21h - Houston Dynamo x Inter Miami - Apple TV+

Campeonato Argentino (Apertura)

17h - Independiente Rivadavia x Lanús - Disney+

21h30 - Platense x Defensa y Justicia - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense pelo Campeonato Carioca?

O jogo Fluminense x Volta Redonda terá transmissão ao vivo na Band, Canal GOAT e Premiere, às 18h.

Que horas é o jogo do Corinthians pelo Paulistão?

O jogo Corinthians x Mirassol terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping, às 18h30.

Qual canal irá passar o jogo do Santos pelo Paulistão?

O jogo Santos x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping, às 20h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo, 2.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 2.

Record

18h30 - Corinthians x Mirassol - Paulistão

Band

18h - Fluminense x Volta Redonda - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

10h45 - Newcastle x Brighton - Copa da Inglaterra

13h30 - Manchester United x Fulham - Copa da Inglaterra

16h45 - Milan x Lazio - Campeonato Italiano

ESPN 4

12h15 - Barcelona x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

17h - Osasuna x Valencia - Campeonato Espanhol

Disney+

8h30 - Monza x Torino - Campeonato Italiano

10h - Leganés x Getafe - Campeonato Espanhol

11h - Bologna x Cagliari - Campeonato Italiano

11h - Genoa x Empoli - Campeonato Italiano

14h30 - Mallorca x Alavés - Campeonato Espanhol

17h - Independiente Rivadavia x Lanús - Campeonato Argentino

21h30 - Platense x Defensa y Justicia - Campeonato Argentino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

18h30 - Corinthians x Mirassol - Paulistão

20h45 - Santos x RB Bragantino - Paulistão

Canal GOAT

16h - Fluminense x Volta Redonda - Campeonato Carioca

17h - Maracanã x Ceará - Campeonato Cearense

Apple TV+

19h - Vancouver Whitecaps x Los Angeles Galaxy - MLS

21h - Houston Dynamo x Inter Miami - MLS

