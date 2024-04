Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

O Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta sexta-feira, 26, às 16h, no Estádio Municipal de Anoeta, em San Sebastián. A partida é válida pela 33º rodada do Campeonato Espanhol (La Liga) e terá transmissão da ESPN e Star+.

Após ser eliminado nas oitavas de final da Champions pelo PSG, o Real Sociedad agora está focado em garantir pontos contra o Real Madrid para garantir uma vaga nas competições europeias. Com uma difícil sequência pela frente na reta final da La Liga, enfrentando times da parte alta da tabela, a equipe do País Basco enfrenta um desafio considerável. Enquanto isso, os Merengues estão em uma boa fase no campeonato, liderando com uma vantagem de 11 pontos sobre o segundo colocado e também avançaram para as semifinais da Champions.

O Real Madrid sofreu apenas uma derrota na competição, contra o Atlético de Madrid na sexta rodada. Demonstrando habilidade em marcar gols, os Blancos mantêm uma notável sequência de 31 jogos consecutivos marcando pelo menos um gol.

Nos confrontos anteriores entre as equipes, houve 176 jogos, com o time da capital espanhola conquistando 97 vitórias, 42 empates, enquanto o Real Sociedad registra 37 vitórias.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Real Sociedad hoje pela La Liga?

O jogo desta sexta-feira, às 16h, entre Real Madrid x Real Sociedad terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Como assistir online o jogo do Real Madrid x Real Sociedad hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje

O jogo desta sexta-feira, às 16h, entre Real Madrid x Real Sociedad terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Como assistir o jogo do Real Madrid online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde; Brahím Díaz, Rodrygo (Joselu), Vinícius Junior.

Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Real Sociedad

Remiro; Traoré, Le Normand, Jon Pacheco, Javi Galán; Take Kubo, Turrientes, Mikel Merino; Barrenetxea, Sadiq, Oyarzábal.