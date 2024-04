Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Real Madrid x Barcelona se enfrentam neste domingo, 21, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. A partida é pela 32ª rodada da La Liga e terá transmissão pelo Star+.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 78 pontos, enquanto o Barcelona está em segundo lugar, com 70 pontos. Após o clássico deste domingo, restarão apenas seis jogos para cada equipe na competição.

Se o Real vencer, pode abrir uma vantagem de 11 pontos sobre o Barça, praticamente garantindo o título da liga. No entanto, uma vitória do Barcelona reduziria a diferença para apenas cinco pontos, mantendo as esperanças dos Culés vivas.

No primeiro confronto entre as equipes nesta temporada, o Real Madrid venceu por 2 a 1, com dois gols de Bellingham. Desde então, a equipe merengue tem ampliado sua vantagem na liderança. Para o Barcelona, esta partida é crucial, já que a La Liga é sua única chance de levantar um troféu nesta temporada. Com jogadores como Lamine Yamal e a estreia de Robert Lewandowski, os Culés estão determinados a desafiar o domínio do Real Madrid e manter viva a esperança de conquistar o título espanhol.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Barcelona hoje pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 16h , entre Real Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Vinicius Jr. joga hoje?

O atacante brasileiro está escalado para a partida de hoje.

Raphinha joga hoje?

O jogador está escalado para a partida de hoje

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araújo e Cancelo; Gundogan, De Jong e Pedri; Raphinha, Lewandowski e Yamal.

Provável escalação do Y

Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Júnior.