Santos x Avaí: onde assistir, horário e escalações pela Campeonato Brasileiro

O Santos e Avaí se enfrentam nesta sexta-feira, 26, às 20h, no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), em Florianópolis. A partida é válida pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão da Sportv, Globoplay e Premiere.

O Avaí teve um início difícil no Campeonato, perdendo sua estreia fora de casa para o Operário por 1 a 0, deixando a equipe na 16ª posição na tabela.

Para o próximo jogo, o treinador poderá contar com o retorno do volante Pedro Castro, do lateral-esquerdo Mário Sérgio e do atacante Ademilson, que treinaram com a equipe e devem estar disponíveis. Eles ficaram de fora da primeira partida. Além disso, o volante Zé Ricardo e o zagueiro Gustavo Vilar, novas contratações do Leão da Ressacada, podem fazer suas estreias.

Enquanto isso, o time santista terá algumas ausências. Carille não poderá contar com os meias Patrick e Serginho, que foram recentemente apresentados e ainda não estarão disponíveis. Além deles, o volante Aderlan fraturou a mão e passará por cirurgia, abrindo espaço para JP Chermont começar como titular. Willian Bigode, Sandry, Alison, Pedrinho, Kevyson, Jair Cunha e Rodrigo Cunha também devem estar ausentes. Por outro lado, o recém-contratado Escobar deve estar no banco de reservas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Avaí hoje pela Brasileirão?

O jogo desta sexta-feira, às 20h, entre Santos x Avaí terá transmissão ao vivo na Sportv, Globoplay e Premiere

Como assistir online o jogo do Santos x Avaí hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje

O jogo desta sexta-feira, às 20h, entre Santos x Avaí terá transmissão ao vivo na Sportv, Globoplay e Premiere

Como assistir o jogo do Santos online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; Schmidt e Pituca; Otero, Giuliano e Guilherme; Furch.

Técnico: Fábio Carrile.

Provável escalação do Avaí

César; Marcos Vinícius, Tiago, Alan e Maranhão; Judson, Ronaldo, João Paulo e Garcez; Pottker e Hygor.