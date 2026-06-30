Quem vai ganhar a Copa? Goldman Sachs muda previsão após eliminação de Alemanha e Holanda

A Alemanha e a Holanda foram eliminadas da Copa do Mundo de 2026 na segunda rodada das oitavas de final, disputada nesta segunda-feira, 29. O resultado levou o Goldman Sachs a revisar suas projeções para o restante do torneio, com a França assumindo a liderança entre os favoritos ao título.

Segundo relatório assinado pelos economistas Jan Hatzius, Giovanni Pierdomenico e Sven Jari Stehn, o modelo do banco — baseado em simulações de Monte Carlo, com 100 mil cenários processados a cada atualização — passou a atribuir à seleção francesa 28,6% de probabilidade de conquistar o título, alta de 6,3 pontos percentuais em relação ao dia anterior. Foi a maior variação registrada entre todas as seleções na atualização.

Os resultados de ontem

A Alemanha sofreu um gol no primeiro tempo e empatou no início da etapa final, com Kai Havertz, mas não resistiu ao Paraguai. Depois de um gol anulado na prorrogação, a seleção alemã foi eliminada nos pênaltis. O Paraguai avança para enfrentar o vencedor de França x Suécia, partida desta terça-feira.

A Holanda também caiu nos pênaltis. A equipe abriu o placar contra o Marrocos no segundo tempo, mas um gol de Issa Diop nos acréscimos levou o jogo à prorrogação. Os marroquinos avançaram e enfrentam o Canadá em Houston, no dia 4 de julho.

O Brasil avançou com mais dificuldade do que o esperado. Saiu atrás no placar contra o Japão ainda no primeiro tempo, equilibrou a partida com gol de Casemiro e definiu a classificação com Martinelli, aos 96 minutos. A seleção brasileira enfrenta nas oitavas o vencedor de Costa do Marfim x Noruega.

Projeções para os jogos de hoje

O modelo do banco estima os seguintes resultados para a rodada desta terça-feira:

Confronto Placar médio projetado Probabilidade de avançar França x Suécia 2,4 x 0,5 92% x 8% Costa do Marfim x Noruega 0,8 x 1,4 30% x 70% México x Equador 1,5 x 0,9 70% x 30%

Panorama da disputa pelo título

Após a eliminação dos dois times europeus, o ranking de favoritos do Goldman Sachs passou a ser liderado pela França (28,6%), seguida por Espanha (21,2%) e Argentina (20,9%). O Brasil ocupa a quarta posição, com 11,1% — alta de 2,3 pontos percentuais em relação à véspera.

De acordo com o relatório, parte do avanço da França se deve a um chaveamento mais favorável após a queda da Alemanha, o que teria deixado o caminho da seleção francesa até a final "mais fácil, ao menos no papel".

Seleções já classificadas para as oitavas — como Marrocos, Paraguai e Canadá, com 100% de probabilidade de avanço na fase atual — seguem com chances reduzidas de título: 0,8%, 0,3% e 0,2%, respectivamente.

O modelo é atualizado diariamente e incorpora variações no rating Elo das seleções, incluindo ajustes baseados em resultados de amistosos disputados antes do início do torneio.