Quem vai apitar o jogo do Brasil nas quartas de final da Copa?

Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, 9, ao 12h, no estádio Cidade Educação, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022. O árbitro da partida será o inglês Michael Oliver que apita seu terceiro jogo nessa Copa do Mundo. Os assistentes são Stuart Burt (Inglaterra) e Gary Beswick (Inglaterra).

Michael Oliver é um dos principais árbitros da Premier League, e atualmente é considerado como um dos melhores do mundo. Na Copa do Catar, ele apitou os jogos; Japão e Costa Rica, além de Arábia Saudita e México, ambos na primeira fase.

Nesta temporada, Oliver apitou a final da Supercopa da Europa entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt. A equipe Merengue saiu vitoriosa do confronto.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) Assistente 1 : Stuart Burt (Inglaterra)

: Stuart Burt (Inglaterra) Assistente 2 : Gary Beswick (Inglaterra)

: Gary Beswick (Inglaterra) Quarto árbitro : Mustapha Ghorbal (Argélia)

: Mustapha Ghorbal (Argélia) VAR: Pol Van Boekel (Holanda)

Que horas começa o jogo do Brasil na Copa

A partida entre Brasil e Croácia nesta sexta-feira, 9 começa ao 12h.

Onde assistir online e de graça Brasil x Croácia

A partida entre Brasil e Croácia será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

