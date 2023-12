Após queda do Santos, apenas 3 times nunca foram rebaixados do Brasileirão

Com o rebaixamento do Santos decretado nesta quarta-feira, 6, apenas três equipes da Série A do Brasileirão nunca foram rebaixados. São eles: Flamengo, São Paulo e Cuiabá.

O Peixe perdeu para o Fortaleza e por conta de uma combinação de resultados, irá disputar a Série B no ano que vem pela primeira vez. A equipe entrou em campo precisando apenas de um empate para se manter na elite, mas com a vitória de Vasco e Bahia, o Peixe ficou na 17ª colocação, pegando a última vaga.

São Paulo, Flamengo e Cuiabá

São Paulo e Flamengo seguem como os únicos dos 12 grandes a nunca disputarem a segunda divisão do Brasileirão.

O Cuiabá, que foi fundado em 2001 e disputa a Série A desde 2021, também nunca foi rebaixado para a Série B.

Veja Ranking de rebaixamentos do Brasileirão