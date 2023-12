Quem são os atletas mais bem pagos do mundo em 2023; veja ranking

A revista Forbes divulga anualmente a lista os atletas mais bem pagos do mundo. Em 2023, o primeiro não está no futebol e nem na NBA. O golfista espanhol Jon Rahm, que recentemente assinou contrato com a LIV Golf, organização da Arábia Saudita, se tornou o atleta mais bem pago do mundo.

O golfe, ao lado do futebol, foi os esportes que mais apareceram no Top 10. Além de Rahm, Dustin Johnson com US$ 107 milhões e Phil Mickelson com US$ 106 milhões, aparecem na sétima e oitava colocação respectivamente.

No futebol, nomes como Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé aparecem na lista. O português aparece logo após John Rahm com US$ 136 milhões, menos da metade do golfista. Messi aparece em terceiro com US$ 130 milhões e Mbappé em quarto com US$ 120 milhões.

No basquete, os destaques são para Lebron James com US$ 119.5 milhões na quarta colocação, e Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, com US$ 100.4 milhões em nono colocado.

Ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2023

Jon Rahm (golfe) – Mais de US$ 302 milhões Cristiano Ronaldo (futebol) – US$ 136 milhões Lionel Messi (futebol) – US$ 130 milhões Kylian Mbappé (futebol) – US$ 120 milhões Lebron James (basquete) – US$ 119.5 milhões Canelo Alvarez (boxe) – US$ 110 milhões Dustin Johnson (golfe) – US$ 107 milhões Phil Mickelson (golfe) – US$ 106 milhões Stephen Curry (basquete) US$ 100.4 milhões Roger Federer (tênis) – US$ 95.1 milhões

Quem é o atleta mais bem pago do mundo?

O golfista espanhol Jon Rahm, de 29 anos, que recentemente assinou contrato com a LIV Golf, organização da Arábia Saudita, se tornou o atleta mais bem pago do mundo com US$ 302 milhões