Revelação do vôlei brasileiro assina primeiro contrato publicitário da carreira

A Integralmedica, marca brasileira líder em suplementação nutricional esportiva na América Latina, confirma em dezembro o mais novo contratado para seu time de atletas. Após o anúncio do surfista Gabriel Medina, a empresa firma parceria com o jogador de vôlei Darlan Souza, de 21 anos.

O atleta joga na posição de oposto pelo Sesi-Bauru (SP) e pela seleção brasileira e vem sendo apontado como um dos principais talentos do vôlei nacional. A intermediação do negócio foi realizada pela heatmap, uma das agências de marketing esportivo que mais capta patrocínios no país, e que é parceira de negócios do jogador.

Convocado para a seleção brasileira desde 2022, Darlan foi um dos destaques no último Mundial disputado no mesmo ano e ajudou o país a conquistar o terceiro lugar da competição. O atleta ajudou a seleção a conquistar este ano o ouro nos Jogos Pan-Americanos ao derrotar a rival Argentina por 3 sets a 0. Ele recebeu os prêmios individuais de melhor oposto e melhor sacador da competição.

Na temporada 2023-2024 da Superliga de Vôlei, o time de Darlan é um dos candidatos para a disputa dos playoffs. O oposto vem se destacando com a melhor média de pontos por set e um dos principais pontuadores em aces neste início de campeonato.

Darlan também chama a atenção do público no momento de sacar ou comemorar um ponto. Ele imita o gesto “jutsu bola de fogo” popularizado pela personagem Naruto. De acordo com o famoso mangá japonês, “jutsu” é uma técnica que os humanos dificilmente aprendem com facilidade, pois é uma junção de técnica, habilidade e astúcia.

“Poder ter parceiros como a Integralmedica neste meu início de carreira é fundamental para o meu desenvolvimento dentro do esporte. O vôlei é um dos esportes que mais exige excelência de performance, pois os jogos são dinâmicos, as equipes estão cada vez mais preparadas e a rotina de treinos é intensa. Tenho certeza de que essa parceria é o início de uma bela história dentro da minha trajetória”, destacou o atleta.

Segundo Fernando Moura, diretor Comercial e de Marketing da Integralmedica, o objetivo é mostrar sua excelência para demais nichos de público.

“Estamos animados com a vinda do Darlan para nosso time. Assim como a parceria com o Gabriel Medina, nosso objetivo é atingir o máximo de pessoas que levam a preparação física a sério e utilizam a musculação e nutrição em suas rotinas. Além disso, o Darlan é um atleta de alta performance, um talento brasileiro e esperança de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris”, explica Fernando.

Já para Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência que faz a captação de contratos publicitários para Darlan, a parceria reúne duas das principais marcas do esporte brasileiro na atualidade.

“A Integralmedica é referência quando o assunto é promover a prática do esporte como ferramenta para uma saúde melhor. Já o Darlan é a principal revelação do vôlei nacional no momento e ele se comunica diretamente com um público majoritariamente jovem, que está descobrindo a importância da inserção do esporte no bem-estar do nosso dia a dia. Sem dúvidas, o match entre essas duas marcas fortes era inevitável”.

Além do acesso ao portfólio com mais de 90 produtos como proteínas, carboidratos, creatinas, aminoácidos e multivitamínicos, Darlan Souza poderá fazer seus treinamentos no CT Dark House. Localizado no bairro da Mooca, o centro de treinamento é voltado para fisiculturistas de ultra performance, dispõe de uma equipe multidisciplinar e é a única academia fora dos Estados Unidos homologada pelo Olympia, principal torneio de fisiculturismo do mundo.