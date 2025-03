Fluminense x Caxias: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Brasil

Caxias e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O confronto é eliminatório e vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O time gaúcho aposta no fator casa para surpreender e avançar no torneio, enquanto o Tricolor das Laranjeiras, favorito no confronto, busca confirmar sua classificação sem sustos e seguir na disputa pelo título inédito. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Caxias x Fluminense hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre **Caxias e Fluminense** terá transmissão ao vivo no **Sportv e Premiere**.

Como assistir online o jogo Caxias x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo **Globoplay**, acessando o sinal do Sportv ou Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.