Quem é Luíz Zubeldía, o novo técnico do São Paulo?

A semana tem sido bastante agitada para o São Paulo. Com a derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Tricolor paulista demitiu o técnico Thiago Carpini. Após colocar ordem na casa, o clube anunciou a chegada de um novo treinador.

Nesta sexta-feira, o São Paulo confirmou a contratação de Luíz Zubeldía. O argentino, que estava à frente da LDU, no Equador, até janeiro, acertou sua transferência para o Tricolor até o final de 2025. Sua estreia está prevista para a próxima quinta-feira, 25, em uma partida contra Barcelona de Guiaquil, também do Equador, fora de casa.

O técnico argentino já havia despertado o interesse da direção do São Paulo no início do ano, quando o clube perdeu Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Naquela ocasião, Zubeldía chegou a negociar com dirigentes do time paulista, mas não houve acordo com seu estafe. Como alternativa, o São Paulo optou pela contratação de Carpini.

Quem é Luíz Zubeldía ?

Luíz Zubeldía, de 43 anos, tem experiência em clubes da Argentina (Lanús e Racing), Colômbia (Independiente de Medellín), Paraguai (Cerro Porteño), México (Santos Laguna) e Espanha (Alavés). Ele é o atual campeão da Conmebol Sul-Americana e possui dois títulos nacionais no Equador em seu currículo.

Na liderança do Tricolor, o novo treinador chega para contribuir com o processo de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro, após duas derrotas nas primeiras rodadas, e também na Libertadores, onde o time conquistou três pontos em seis disputados.

A expectativa da direção do São Paulo é que seu elenco consiga conquistar pelo menos um título nesta temporada, assim como fez no ano passado ao vencer a inédita Copa do Brasil.