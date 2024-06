Quartas de final da Copa América 2024: confira os próximos confrontos e as datas

Há uma semana em ação, a Copa América encontra-se em um cenário bastante intenso com as disputas estre as seleções. A Argentina, por sua vez, já garantiu sua classificação para as quartas de final.

A vitória sobre o Chile ontem assegurou a vaga da equipe no mata-mata, que começa na quinta-feira da próxima semana, dia 4 de julho. Apesar de nem todos os times estarem definidos, esta fase do torneio já tem seu chaveamento pré-determinado.

No grupo A, a Argentina está classificada, mas ainda precisa de um empate para assegurar a primeira colocação. Canadá, com três pontos, e Chile e Peru, ambos com apenas um ponto, disputam a segunda posição.

Nos outros grupos, a situação está mais indefinida, e a segunda rodada pode ser crucial para as seleções que venceram na estreia — Venezuela, México, Uruguai, Estados Unidos e Colômbia. A seleção brasileira, por outro lado, precisa vencer os dois próximos jogos em sua chave para se classificar sem depender de outros resultados.

No Grupo D, a seleção brasileira, se classificada, enfrentará um time do Grupo C, que é composto por Uruguai, Estados Unidos, Panamá e Bolívia.

Veja a seguir o chaveamento das quartas de final da Copa América