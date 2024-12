Real Madrid segue imbatível entre os clubes que mais ganharam seguidores nas redes sociais

Os espanhóis dominaram a lista dos clubes que mais ganharam seguidores nas redes sociais em 2024, em um período avaliado entre 17 de dezembro de 2023 e a mesma data este ano. De acordo com dados da Football Benchmark, plataforma de dados e análises, o Real Madrid lidera absoluto com 44,5 milhões novos seguidores em todas as plataformas de redes sociais neste período, e é seguido por Barcelona, com 23,8 milhões, e Atlético de Madrid, com 18 milhões.

Completam o Top-5 a Juventus, da Itália, e o Manchester City, da Inglaterra, com 13,3 milhões de novos fãs igualmente. Proporcionalmente falando, o crescimento do Atlético de Madrid foi maior, representando um aumento de 34%; o do Real Madrid foi de 11%, e o do Barcelona, de 6%.

"Os efetivos torcedores dos clubes já acompanham os mesmos nas redes sociais ou canais de sua preferência, e o incremento do número de seguidores decorrente deles é residual, e geralmente acompanha taxa de natalidade da década anterior. O que observamos com esses clubes mais populares decorre de dois vetores, de peso cada vez maior", explica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

"Um, relacionado a estrelas, atletas que fazem com que seus fãs, geralmente de outros países, passem a acompanhar seu novo clube, como se deu com os franceses que passaram a acompanhar publicações do Real Madrid por Mbappe. O outro, é relacionado ao número de pessoas que não torce por um clube específico, mas quer se envolver com o esporte de alguma forma, seja por entretenimento, ou negócios relacionados. Para essas, os clubes mais populares de cada país, como os citados, são as "portas de entrada" desse universo", complementa Freitas.

Entre os clubes brasileiros, Flamengo e Palmeiras aparecem entre os que mais cresceram nas redes sociais neste período; os cariocas com 4 milhões de novos seguidores, enquanto os paulistas com 3,6 milhões. O Corinthians é o terceiro da lista, com 3,1 milhões.

"O futebol não é mais apenas um jogo dentro de campo; ele se transformou em um espetáculo global, amplificado pelas redes sociais. O aumento exponencial de seguidores nas plataformas digitais reflete essa mudança, onde clubes se tornam verdadeiras marcas, capazes de engajar milhões de fãs ao redor do mundo. Uma verdadeira plataforma de engajamento, mídia e conversão. O Flamengo, por exemplo, com 60 milhões de seguidores, se posiciona como uma potência digital, e o fenômeno Real Madrid, com 170 milhões no Instagram, é um exemplo claro de como um clube pode não só dominar o esporte, mas também a cultura pop global", acrescenta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

"A área digital é, junto com as Categorias de Base, dois dos principais potenciais departamentos de um clube de futebol. É uma área que está crescendo e não vai parar, e a forma mais fácil de conexão com a torcida e de internacionalização de uma marca, uma dose de criatividade trazida por profissionais de mercado podem elevar de forma astronômica este ativo de uma instituição desportiva", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Confira o Top-10 de clubes que mais ganharam seguidores em 2024

Real Madrid: 44,5 milhões (+ 11%) Barcelona: 23,8 milhões (+ 6%) Atlético de Madrid: 18 milhões (+ 34%) Juventus:13,3 milhões (+ 9%) Manchester City: 13,3 milhões (+ 8%) Liverpool: 9,9 milhões (+ 7%) Borussia Dortmund:9,8 milhões (+ 17%) Al Nassr: 8 milhões (+ 17%) Tottenham: 7,5 milhões (+ 8%) Manchester United: 7 milhões (+ 3%)