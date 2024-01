Brasil x Colômbia: onde assistir, horários e escalações pelo Pré-Olímpico

O Brasil e a Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira, 26, às 20h, no Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas na Venezuela. A partida é válida pela 3º rodada do Grupo A do Pré-Olímpico.

Na estreia, o Brasil encarou a Bolívia, conquistando a vitória por 1 a 0, graças a um gol marcado pelo atacante Endrick, apesar de não ter apresentado uma atuação extraordinária. Agora, a equipe sob o comando de Ramon Menezes busca sua segunda vitória no torneio, buscando consolidar sua posição na segunda fase da competição.

Enquanto isso, a Colômbia enfrentará um desafio mais árduo na busca por retornar aos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde a Rio-2016. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Equador por 3 a 0, colocando-as em uma posição delicada. Assim, a Colômbia precisa de um desempenho sólido contra o Brasil para manter viva a esperança de avançar para a segunda fase do Pré-Olímpico.

Provável escalação do Brasil

Mycael; Michel Modesto, Arthur Chaves e Kaiki; Marquinhos Oliveira, Andrey Santos, Marlon Gomes, Bruno Gomes e Guilherme Biro; John Kennedy e Endrick.

Técnico: Ramon Menezes.

Provável escalação do Colômbia

​Guerra; Ceballos, Mosquera e Castro; Palacio, Gómez, Torres e Brahian Palacios; Daniel Ruiz, Oscar Cortéz e Carlos Cortéz.

Técnico: Hector Cardenas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil pelo Pré-Olímpico?

O jogo desta sexta-feira, às 20h, entre Brasil x Colômbia terá transmissão ao vivo na Sportv.

Como assistir online o jogo do Brasil?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.