Premiação do Mundial de Clubes 2023: veja quanto cada time recebe por posição

Nesta sexta-feira, 22, Fluminense e Manchester City entram em campo pela final do Mundial de Clubes. O vencedor, além do título, também irá receber um valor milionário de premiação.

O dinheiro para o campeão mundial se mantém o mesmo dos últimos anos: ao todo, serão divididos entre as sete equipes o valor de US$ 16,5 milhões (R$ 81,4 milhões), com o campeão recebendo a maior fatia, de US$ 5 milhões (cerca de R$ 24,6 milhões).

Para o vice-campeão, o valor é US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões), finalizando com US$ 2,5 milhões (R$ 12,3 milhões) para o terceiro e US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões) para o quarto lugar.

Ambas as equipes disputam pela primeira vez a competição. O Fluminense, campeão inédito da Libertadores, estreou no mundial derrotando a equipe do Al-Ahly por 2 a o, garantindo a vaga. Do outro lado, o City venceu o Urawa Reds do Japão e também se classificou.

Premiação do Mundial de Clubes 2023 por posição

1º - US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões)

2º - US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões)

3º - US$ 2,5 milhões (R$ 12,3 milhões)

4º - US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

5º - US$ 1,5 milhão (R$ 7,4 milhões)

6º - US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões)

7º - US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) Quanto ganha o campeão do Mundial? Para o campeão, a Fifa paga US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões)

Quando é a final Mundial de Clubes 2023?

Fluminense e Manchester City se enfrentam na próxima sexta-feira, 22, às 15h .

Onde assistir Fluminense x Manchester City no Mundial de Clubes?

O jogo Fluminense e Manchester City terá transmissão da TV Globo e Cazé TV (Youtube).