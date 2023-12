Fluminense x Manchester City: quando será a final do Mundial de Clubes? Veja data e onde assistir

A final do Mundial de Clubes 2023 está definida. Com a vitória do Manchester City sobre o Urawa Reds nesta terça-feira, 19, a equipe enfrenta o Fluminense na decisão do dia 22 de dezembro.

Nesta segunda-feira, o Fluminense garantiu a vaga na grande final, após vencer o Al-Ahly, campeão africano, por 2 a 0. Arias e John Kennedy marcaram para o tricolor carioca.

Os finalistas se enfrentam na próxima sexta-feira, 22, às 15h. A disputa de terceiro colocado, entre Al-Ahly e Urawa Reds, acontece também na sexta, porém ao 12h.

Que dia é a final Mundial de Clubes 2023?

Fluminense e Manchester City se enfrentam na próxima sexta-feira, 22, às 15h .

Onde assistir Fluminense x Manchester City no Mundial de Clubes?

O jogo Fluminense e Manchester City terá transmissão da TV Globo e Cazé TV (Youtube).