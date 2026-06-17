Portugal vai ganhar a Copa do Mundo? Veja chances de Cristiano Ronaldo ser campeão

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo chega à sexta Copa do Mundo com uma seleção que já não depende só dele — e talvez por isso Portugal tenha sua chance mais real de fazer história. Antes mesmo da estreia contra a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira, 17, o time aparece como o sétimo maior favorito ao título no modelo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), à frente de Marrocos e Brasil. Portugal vai levar a taça?

Portugal tem 5,13% de chance de ser campeão da Copa do Mundo de 2026, segundo o modelo estatístico desenvolvido pela Escola de Matemática Aplicada da FGV.

O número coloca a seleção portuguesa em sétimo lugar entre as 48 participantes, atrás de Espanha (14,72%), Argentina (13,13%), Inglaterra (9,49%), França (7,57%), Alemanha (6,07%) e Colômbia (5,16%), mas na frente de Marrocos (4,92%) e do Brasil (4,39%).

O modelo simula cada partida do torneio cerca de 100 mil vezes, usando o histórico de mais de três mil jogos entre 187 seleções nos últimos quatro anos, com peso maior para resultados recentes em competições oficiais.

1. Espanha — 14,72% de chance de ser campeã

— 14,72% de chance de ser campeã 2. Argentina — 13,13%

— 13,13% 3. Inglaterra — 9,49%

— 9,49% 4. França — 7,57%

— 7,57% 5. Alemanha — 6,07%

— 6,07% 6. Colômbia — 5,16%

— 5,16% 7. Portugal — 5,13%

— 5,13% 8. Marrocos — 4,92%

— 4,92% 9. Brasil — 4,39%

— 4,39% 10. Países Baixos — 4,00%

A versão usada para gerar esses números já é a atualizada após a fase de grupos ter começado, o que torna a posição de Portugal mais relevante: a seleção ainda nem entrou em campo na Copa e já aparece entre as sete favoritas ao título segundo o modelo.

A estreia que pode confirmar — ou não — o número

Portugal estreia nesta quarta-feira, 17, contra a República Democrática do Congo, em Houston, abrindo o Grupo K — que tem ainda Colômbia e Uzbequistão.

É a primeira vez na história que as quatro seleções do grupo se enfrentam: não há nenhum confronto registrado entre elas em jogos oficiais ou amistosos.

O favoritismo de Portugal no grupo é amplamente reconhecido pela imprensa especializada, a seleção lusa chega como "claro favorito", segundo o Soccerway, com um elenco que combina experiência e talento jovem: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Rúben Dias e Nuno Mendes formam uma base que, segundo analistas, já não depende exclusivamente de Cristiano Ronaldo para decidir jogos — embora o capitão, aos 41 anos, dispute sua sexta Copa do Mundo e continue sendo a figura central da equipe.

O peso do título da Liga das Nações

A confiança em torno de Portugal não é apenas teórica.

A seleção chega como atual campeã da Liga das Nações da UEFA, troféu conquistado em 2025 ao bater a própria Espanha — atual líder do modelo da FGV — na decisão por pênaltis.

É a credencial mais recente e mais concreta de que Portugal pode competir diretamente com as favoritas históricas.

Ainda assim, o caminho até a Copa não foi tranquilo: a classificação só foi confirmada na última rodada das eliminatórias europeias, em um grupo considerado "acessível", ao lado de República da Irlanda, Hungria e Armênia, o que gera certa cautela mesmo entre torcedores otimistas.

Por que esta pode ser a melhor campanha portuguesa da história

Portugal nunca foi campeão do mundo.

O melhor resultado da seleção em Copas foi o terceiro lugar em 1966, com Eusébio como protagonista.

Depois disso, vieram um quarto lugar em 2006 (com Cristiano Ronaldo, então com 21 anos), uma campanha até as quartas de final em 2022 — quando Ronaldo deixou o campo chorando após a derrota para o Marrocos —, duas chegadas às oitavas (2010 e 2018) e três eliminações ainda na fase de grupos (1986, 2002 e 2014).

O contexto atual é diferente de todos esses anteriores. Pela primeira vez, Portugal chega a uma Copa do Mundo sendo tratado como favorito real ao título — não como zebra, nem como seleção de "geração dourada" que decepciona nas quartas.