Cristiano Ronaldo vai jogar hoje? Veja a escalação de Portugal para encarar a Croácia

Portugal encara a Croácia nesta quinta-feira, 2, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto.

Para o duelo, Cristiano Ronaldo é a principal aposta dos portugueses para garantir a classificação. Aos 41 anos, o craque lusitano soma 2 gols neste Mundial e quer ajudar a seleção a chegar à próxima fase do torneio.

Assim, Roberto Martínez, treinador de Portugal, manda a campo a seguinte escalação: Diogo Costa; Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

Já a Croácia aposta suas fichas em Luka Modrić, outro veterano que chega como líder da seleção. Aos 40 anos, o meio-campista terá a missão de comandar os croatas em busca de mais uma grande campanha em Copa do Mundo.

Já a Croácia está escalada da seguinte maneira por Zlatko Dalić: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic e Josip Sutalo; Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Martin Baturina e Petar Sucic; Ante Budimir e Ivan Perisic.

Oitavas de final

Quem vencer o confronto terá mais um duelo europeu pela frente, pois enfrentará a Espanha na próxima fase. Os espanhóis derrotaram a Áustria nesta terça-feira por 3 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal (2x) e Pedro Porro.