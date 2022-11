Pelé diz que confia em vitória do Brasil na Copa do Catar

Quando faltam apenas 10 dias para o início da Copa do Mundo, Pelé afirmou que confia demais na conquista do título mundial pelo Brasil. O Rei do Futebol, que completou 82 anos no final de outubro, usou seus perfis nas redes sociais para expressar, nesta quinta-feira, 10, a esperança de que a equipe de Tite saia vitoriosa no Catar.

“São apenas mais dez dias até a Copa do Mundo e eu mal posso esperar para ver nossa seleção entrar em campo. Podem até achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente”, afirmou Edson Arantes do Nascimento.

Nas postagens, Pelé também recordou que fez parte da equipe que conquistou a primeira Copa para o Brasil, em 1958 na Suécia (o Rei do Futebol também fez parte das vitoriosas campanhas de 1962 e 1970): “Na última vez que eu usei a camisa da seleção brasileira nós inauguramos as três estrelas sobre o escudo, agora já temos cinco. Mal posso esperar para ver essa camisa com seis estrelas”.

O Mundial do Catar será iniciado no dia 20 de novembro, com a partida entre os donos da casa e o Equador. A seleção brasileira estreia no dia 24 de novembro, a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo contra a Sérvia pelo Grupo G da competição.

