Torcidas organizadas do Corinthians são proibidas de entrar nos estádios de SP até o fim do ano Decisão da Federação Paulista de Futebol atende a recomendação do Ministério Público e vale até o final de 2025

Corinthians: A punição se deu por conta do uso de sinalizadores e fogos de artifício na final do Campeonato Paulista (Alexandre Schneider/Getty Images)