Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, 18, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Ambas as equipes brigam por posições no topo da tabela, com o Palmeiras ocupando a 4ª colocação, com 38 pontos, e o São Paulo logo atrás, em 5º lugar, também com 38 pontos, mas com um saldo de gols inferior. O confronto promete ser acirrado, com os dois times buscando firmar-se na zona de classificação direta para a Libertadores.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre o Palmeiras e São Paulo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo Palmeiras x São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online pelos serviços de streaming Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.