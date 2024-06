Palmeiras x Santos: onde assistir e horário pelo Paulistão Feminino

O Palmeiras enfrenta o Santos nesta quinta-feira, 20, às 17h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Paulista Feminino e terá transmissão no Space, Max, Record News e Paulistão (YouTube).

O Palmeiras, atualmente entre os líderes do campeonato, busca manter sua sequência de vitórias. O Santos, por sua vez, quer se recuperar após alguns resultados desfavoráveis e subir na tabela. Este clássico paulista promete ser um confronto emocionante com ambas as equipes buscando a vitória.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Santos hoje pelo Paulistão Feminino?

O jogo desta quinta-feira, 20, às 17h, entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo no streaming Max e pelo canal do Paulistão (YouTube).

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Santos hoje?

Você pode assistir a partida online pelo canal do Paulistão no YouTube.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.