Palmeiras x Cerro Porteño hoje; veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19h, no estádio La Nueva Olla, no Paraguai. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com duas vitórias e uma derrota, o Palmeiras tem seis pontos e ocupa a segunda posição do grupo C. Uma nova vitória sobre o Cerro, agora fora de casa, pode encaminhar a vaga do time palmeirense para as oitavas de final.

O empate contra o Santos na Vila Belmiro no último final de semana mostrou um time desgastado pela sequência de partidas. Apesar disso, a sinalização do auxiliar do português, João Martins, é que o time deve ser mantido.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Cerro Porteño

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Palmeiras x Cerro Porteño terá transmissão na ESPN e Star+

Como assistir o jogo Palmeiras x Cerro Porteño online?

Você pode assistir a partida online pelo streaming Star+.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?

28/05 - Atlético-MG x Palmeiras - Campeonato Brasileiro

