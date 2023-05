Fortaleza x San Lorenzo hoje; veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Sul-Americana

Fortaleza e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19h, no estádio do Castelão, no Ceará. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Absoluto na competição, o Fortaleza busca mais uma vitória para encaminhar a classificação. São três vitórias, com 12 gols marcados e apenas um sofrido. No jogo de ida, na Argentina, o clube brasileiro venceu o time do Papa Francisco por 2 a 0.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fortaleza x San Lorenzo

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Fortaleza x San Lorenzo terá transmissão na ESPN 4 e Star+

Como assistir o jogo Fortaleza x San Lorenzo online?

Você pode assistir a partida online pelo streaming Star+.

Quais são os próximos jogos do Fortaleza?

27/05 - Fortaleza x Vasco- Campeonato Brasileiro

